Gustav Holsts "Die Planeten"

Bildrechte: MDR/Annekathrin Linge Die Betrachtung des Himmels von der Erde aus hat über Jahrtausende den Entdeckergeist herausgefordert und die Fantasie angeregt. Während die Astronomie beobachtete, deutete die Astrologie – und von ihr ließ sich der Engländer Gustav Holst zu seiner Suite "Die Planeten" inspirieren. Am Silvesterabend erklingen Ausschnitte aus der Orchestersuite, in der Holst die Deutungen der Astrologen in Musik für großes Sinfonieorchester "übersetzt": Mars etwa, der Kriegsbringer, wird durch Marschrhythmen und bedrohlich klingende Blechbläserakkorde charakterisiert; Venus, die Friedensbringerin, gestaltet er mit lyrischen, versöhnlichen Klängen, während Merkur, der geflügelte Bote, sich entsprechend seiner Persönlichkeit in kurzen, wendigen Motiven fortbewegt. Die emotionale Kraft und Bildhaftigkeit von Holsts meisterhafter Komposition hat später eine ganze Reihe von Filmmusik-Komponisten inspiriert.

Filmmusik für Science-Fiction-Fans

Bildrechte: IMAGO / EntertainmentPictures Musik von Jerry Goldsmith, John Williams und vielen anderen hat die Science-Fiction-Fans in Galaxien außerhalb unseres Sonnensystems begleitet – um dort musikalisch den gleichen Rivalitäten, Kriegen, Konflikten und Hoffnungen zu begegnen wie auf der heimischen Erde. Beim Silvesterkonzert darf also die Filmmusik von beliebten Science-Fiction-Klassikern wie "Star Wars", "Star Trek" und "E.T." nicht fehlen.

Philip Glass' Oper "The Voyage"

Bildrechte: Takumi Jun Die mesmerisierende Musik von Philip Glass öffnet die Sinne für die unendlichen Weiten und lässt den Hörer in die Schwerelosigkeit des Raumes abheben, beflügelt von der Idee einer neuen intergalaktischen Begegnung. In dem Ausschnitt aus "The Voyage", der im Konzert zu hören sein wird, fragt sich die Kommandantin des Raumschiffes (Sopranistin Mari Moriya), was und wer sie wohl am Ziel ihrer Reise erwartet. Die gleiche Frage stellen sich die Bewohner des fernen Sterns: Wer werden die Besucher sein? Was wollen sie? Wird man sich verstehen?

Anlässlich des 500. Jahrstages der Entdeckung Amerikas komponierte Philip Glass 1992 seine Oper "The Voyage" für die Metropolitan Opera in New York. Glass wollte mit seinem Werk den Entdeckergeist des Menschen feiern, ohne aber dessen Schattenseiten zu vergessen, die wir nur zu gut aus der Geschichte kennen.

