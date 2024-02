Um als Trockenbauer arbeiten zu können, braucht man eine Ausbildung als Trockenbaumonteur. Die findet dual in Berufsschule und Betrieb statt. In der Ausbildung ergänzen sich Theorie und Praxis. Was die Schüler in der Berufsschule an Theorie mitnehmen, können sie im Blockunterricht im Ausbildungszentrum praktisch trainieren. Dazu gehört das selbstständige Setzen und Verkleiden von Wänden, Baustoffkunde, Raumkonstruktionen umsetzen und das Verstehen und Deuten von Bauplänen. In der Regel dauert die Ausbildung 3 Jahre, kann aber auch auf 2,5 oder 2 Jahre verkürzt werden.