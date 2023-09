Warum ist so ein Mindestlohn für Azubis nicht drin, was würde das für den Ausbildungsbetrieb bedeuten?

Setzen wir mal bei 14 oder 15 Euro die Stunde an, und rechnen das mal hoch. Dann ist das eine Summe, die der Ausbildungsbetrieb erstmal finanzieren muss und die muss er auf die Kunden umlegen. Der muss aber auch bereit sein, die Leistung von dem Ausbildungsbetrieb zu bezahlen.

Ein Lehrling geht aber alle vier Wochen für zwei Wochen zur Schule. Dann kommt der Urlaub dazu. Der Lehrling ist etwa 30 bis 40 Prozent der Jahresarbeitszeit im Handwerksbetrieb. In dieser Zeit müsste er das verdienen, was er für die gesamte Jahresarbeitszeit an Lohn erhält.