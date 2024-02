Wer Tischler werden möchte, durchläuft ein duales Ausbildungssystem. Dabei verbringt man die drei Jahre der Ausbildung im Wechsel zwischen Berufsschule und in der Werkstätte des Ausbildungsbetriebs. In verschiedenen überbetrieblichen Lehrgängen lernt man zusätzlich die Grundlagen der Maschinenführung und der Holzverarbeitung. Die Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung besteht aus drei Teilen. Neben dem Bau des Gesellenstücks, müssen die Lehrlinge auch eine theoretische und praktische Prüfung absolvieren.

In der Werkstatt der Tischlerei Thier laufen die neuen Auszubildenden erst einmal mit den Gesellen mit. "Wenn ich sehe, dass jemand bereits selbständig in der Lage ist zu arbeiten, dann bekommt der natürlich auch schnell seine eigenen Projekte, was denjenigen dann ungemein schult", erklärt Udo Vogel.

Arbeitsbeginn ist in der Tischlerei Thier morgens 7 Uhr. Ihre Aufgaben für den Tag bekommen die Mitarbeitenden hier meistens schon am Vortag zugeteilt, damit sie sich gedanklich schon einmal darauf vorbereiten können. Nach einer kurzen Absprache in der Werkstatt wird vorbereitet, was für den Tag gebraucht wird.



Je nach Aufgabenlage teilt man sich hier auf: Die einen fahren auf Montage, bringen beim Kunden Holzarbeiten wie beispielsweise Wandverkleidungen, Einbauschränke oder Kassentresen an. Die anderen bleiben in der Werkstatt und bauen an ihren Projekten. Das kann hier die Restauration alter Möbelstücke oder neuer Stücke, wie Fenster, Türen oder Schränke sein. Um 15:30 Uhr trifft man sich wieder in der Werkstatt zu letzten Arbeitsnachbereitungen und um 16 Uhr ist in der Tischlerei Thier Feierabend.