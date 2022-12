Auf der Suche nach entspannter Weihnachtsstimmung ist eine Wanderung durch den Thüringer Wald ein guter Anfang. Ein mögliches Ziel ist der Kickelhahn bei Ilmenau: Dort steht in 861 Metern Höhe das historische Goethehäuschen, in dem der Dichter sein berühmtes Gedicht "Wandrers Nachtlied" schrieb. Auch im Nationalpark Hainich lohnt sich eine Wanderung in der Weihnachtszeit. Durch den winterlichen Buchenwald, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, wird am 18. Dezember eine geleitete Adventswanderung auf dem Sperbersgrundweg angeboten – mit Blick auf die Berge des Thüringer Waldes und die festlich geschmückte Wartburg. Im Anschluss an die Wanderung gibt es ein gemütliches Lagerfeuer mit Stockbrot und Glühwein.

Bei einer Winterwanderung auf den Kickelhahn bei Ilmenau lässt sich der winterliche Sonnenuntergang genießen. Bildrechte: dpa