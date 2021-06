Das Haus Schminke in Löbau Bildrechte: Stiftung Haus Schminke / Ralf Ganter

Das Haus Schminke in Löbau

Das Haus Schminke in Löbau gilt als eines der vier wichtigsten Wohnhäuser der Klassischen Moderne weltweit. Charlotte und Fritz Schminke hatten klare Anforderungen an ihr Eigenheim, als sie 1930 den Architekten Hans Scharoun mit dessen Planung beauftragten. Es sollte ein modernes Haus für zwei Eltern und vier Kinder und gelegentlich ein bis zwei Gäste sein. Zudem sollte es Arbeiten und Wohnen vereinen sowie Technik und Natur versöhnen. Charlotte und Fritz Schminke wünschten sich ein Haus, dass ihnen ein geschütztes, aber auch freies Leben in familiärer Gemeinschaft bietet und das leicht zu bewirtschaften war. Das Ergebnis ist eine Villa, die ebenso extravagant wie funktionell ist.

Weitere Informationen Adresse:

Stiftung Haus Schminke

Kirschallee 1b

02708 Löbau



Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Sonntag

Neue Synagoge Chemnitz

Die Neue Synagoge in Chemnitz Bildrechte: dpa

Die Neue Synagoge in Chemnitz wurde 2002 eröffnet. Sie entstand in Nachfolge der Synagoge am Stephansplatz, die in der Pogromnacht vom 9. November 1938 zerstört wurde. Der Bau besteht aus drei Volumen: Der eigentliche Kirchenraum für 300 Menschen ist eine nach unten konisch zulaufende Ellipse und von einem Glasdach überspannt. Das Gebäude ist von zwei Flachbauten umrahmt. Der Entwurf des Gotteshauses stammte vom Architekten Alfred Jacoby aus Frankfurt am Main. Die Stadt Chemnitz hatte ihn 1998 damit beauftragt.

Weitere Informationen Adresse:

Stollberger Str. 28,

09119 Chemnitz



Öffnungszeiten:

Freitag bis Dienstag, 9 bis 17 Uhr

Der Kaßberg in Chemnitz

Das Gründerzeit- und Jugendstilviertel in Chemnitz Bildrechte: imago images/Rainer Weisflog

Der Chemnitzer Stadtteil Kaßberg ist eins der größten zusammenhängenden Gründerzeit- und Jugendstilviertel Europas. Das Viertel liegt westlich der Innenstadt auf einer Anhöhe über dem Fluss Chemnitz und dem Kappelbach. Der Kaßberg mit seinen breiten, von Bäumen gesäumten Straßen und beeindruckenden Fassaden wurde vorwiegend für den Mittelstand, Beamte und Kleinbürger angelegt. Sein Grundriss ist rasterförmig.

Die Bebauung des Kaßbergs begann Mitte des 19. Jahrhunderts und erfolgte in drei Phasen: Die erste Phase von 1860 bis 1914 war geprägt von Blockrandbebauung und prächtigen Fassaden des Historismus. Auch die zweite Phase nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte in Blockrandbauweise – zu Beginn der 1920er zunächst mit einzelnen Wohnhäusern, später entstanden große Wohnhöfe. Die dritte Bauphase begann in den 1950er-Jahren mit dem Weiteraufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gebäude. Mit einem Wandel der städtebaulichen Planung in den 1960ern hielt die Zeilenbebauung Einzug am Kaßberg. Seit 1990 wurden vor allem die Bausubstanz saniert und Lücken bebaut.

Wer heute über den Kaßberg spaziert, kann in die 150-jährige Baugeschichte eintauchen.

Niemeyer-Kugel in Leipzig

Die Niemeyer Sphere ist an das Dampfkesselhaus auf dem Gelände des Kranbauers Kirow in Leipzig gebaut. Bildrechte: Margret Hoppe