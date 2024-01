Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Tipps für Architektur-Fans Spannende Architektur in Sachsen-Anhalt: 15 faszinierende Bauwerke

26. Januar 2024, 16:43 Uhr

Sachsen-Anhalt hat eine große Vielfalt in der Architektur zu bieten. Von Mittelalter bis Moderne gibt es hier jede Menge spannende Bauwerke zu entdecken. Dazu zählen Klassiker wie die Grüne Zitadelle in Magdeburg oder die Bauhaus-Siedlung in Dessau-Törten, aber auch das Besucherzentrum "Arche Nebra" und Neuentdeckungen wie die Arche in Walternienburg. In dieser Übersicht haben wir 15 architektonische Highlights von Halle bis Tangermünde zusammengestellt – inklusive Serviceinformationen.