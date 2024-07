Bildrechte: imago/imagebroker

Region entdecken Naumburg, Weißenfels, Zeitz: Ausflugsziele im Süden von Sachsen-Anhalt

23. Juli 2024, 04:00 Uhr

Wandern und Erholung in Bad Kösen und Freyburg, Unesco-Weltkulturerbe in Naumburg, in Weißenfels mit Heinrich Schütz einen ganz Großen der Musikgeschichte kennenlernen oder in Zeitz prunkvolle Barockgeschichte erkunden. Der Süden von Sachsen-Anhalt bietet rund um die Saale und Unstrut viele Ausflugsziele, ob allein oder für die ganze Familie. Wir haben eine Auswahl an Orten für einen Besuch im Burgenlandkreis zusammengestellt, inklusive Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. Das sind unsere Tipps: