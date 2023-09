30. Tag des offenen Denkmals 2023 *Der Tag des offenen Denkmals wird am Sonntag in Münster eröffnet, als Teil des offiziellen Programms der Stadt rund um das Jubiläum 375 Jahre Westfälischer Frieden.



*Unter dem Motto "Talent Monument" sind am 10. September 2023 bundesweit mehr als 5.500 Denkmale zu entdecken, allein in Thüringen sind es mehr als 450, in Sachsen rund 660 und in Sachsen-Anhalt mehr als 300.



*Der Tag des offenen Denkmals findet zum 30. Mal statt. Koordiniert wird er von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die Stiftung setzt sich seit 1985 für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein.



*Als größte Bürgerinitiative in Sachen Denkmalschutz springt die Stiftung vor allem dort ein, wo öffentliche Mittel knapp sind. In Ostdeutschland half sie nach 1990 fast verloren geglaubte Kulturschätze zu retten.