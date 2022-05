Die SKD bieten eine schier unüberschaubare Fülle an Ausstellungsstücken in insgesamt 15 Museen. Eines der Highlights eines jeden Dresden-Besuchs ist das Residenzschloss in der Altstadt zwischen Semperoper, Zwinger und Frauenkirche. Es beherbergt mehrere Museen der SKD, darunter das Grüne Gewölbe, die äußerst imposante barocke Schatzkammer.



Hier funkeln Spiegel und Kunstkammerstücke aus Gold, Bergkristall und Diamanten um die Wette. Bewusst wird auf Vitrinen und Beschriftungen verzichtet, alles soll sich so anfühlen, wie es August der Starke damals ersonnen hat, als er 1730 dieses Gesamtkunstwerk aus Architektur und Sammlerstücken fertigstellen ließ – eine visuelle Zeitreise in den Barock.

Das Juwelenzimmer im Historischen Grünen Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Bildrechte: dpa