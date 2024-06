Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Waltraud Grubitzsch

Ausflugstipps Architektur in Sachsen: 14 beeindruckende Bauwerke entdecken

27. Juni 2024, 15:31 Uhr

In Sachsen gibt es viele imposante Bauwerke. Einige öffnen nur zum Tag der Architektur am 29. und 30. Juni 2024 für Besucher, der in diesem Jahr unter dem Motto "Einfach (um)bauen" steht. Doch es gibt zahlreiche besondere Bauten, die das ganze Jahr über besichtigt werden können, etwa die Niemeyer-Kugel in Leipzig, der Ufa-Kristallpalast in Dresden, die Albrechtsburg Meißen oder die Göltzschtalbrücke im Vogtland. Wir stellen 14 spannende Gebäude vor – mitunter von Star-Architekten wie Daniel Libeskind oder Oscar Niemeyer. Hier finden Sie eine Übersicht mit Tipps für Ausflüge in Sachsen – inklusive Adressen und Öffnungszeiten.