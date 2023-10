Ausflugsidee Erfurt: Das sind die spannendsten Friedhöfe der Stadt

Ein Gang über den Friedhof ist oft auch ein Gang durch die Geschichte: In Erfurt erzählt der Neue Jüdische Friedhof von jahrhundertealten Traditionen des Judentums, auf dem Hauptfriedhof liegen Gräber von berühmten Persönlichkeiten der Stadt und in Neudietendorf führen Spuren in die Vergangenheit der Herrnhuter Brüdergemeine. Diese vier Ruhestätten in Erfurt und Umgebung sind einen Ausflug besonders wert.