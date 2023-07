Von den Germanen bis zur DDR-Zeit Besondere Ausflugsziele: In diesen fünf Freilichtmuseen Thüringens Vergangenheit entdecken

Im Sommer haben die Freilichtmuseen in Thüringen Hauptsaison und laden zu einer Zeitreise: zu den Germanen in der Funkenburg Westgreußen, ins bäuerliche Leben vor 200 Jahren in Hohenfelden bei Erfurt, genauso wie in die Zeit der deutschen Teilung im Dorf Mödlareuth an der thüringisch-bayrischen Grenze, das damals als "Little Berlin" Schlagzeilen machte, neu verfilmt in der TV-Serie "Tannbach". Zur Geschichte der Region gehört aber auch das dunkle Kapitel der NS-Zeit, daran erinnert die Gedenkstätte Buchenwald auf dem ehemaligen KZ-Gelände sowie beim Mahnmal aus DDR-Zeiten am Glockenturm.