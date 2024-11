Die evangelische Stadtkirche St. Michael ist die größte der Stadt und eines ihrer Wahrzeichen. Nach zwei romanischen Vorgängerbauten wurde die Hallenkirche ab 1380 in mehreren Etappen errichtet. Schutzpatron ist der Erzengel Michael, der auch das Jenaer Stadtwappen ziert. Zweimal predigte Martin Luther von der in Stein gehauenen Kanzel. An der Nordwand der Stadtkirche findet sich die originale Grabplatte Martin Luthers. Weitere Besonderheiten sind die Einzeiger-Uhr am hohen Kirchturm, die im Sinne der "Entschleunigung" nur die Stunden anzeigt, und der Durchgang unter dem Hochaltar. Diese seltene Altarunterführung zählt zu den "sieben Wundern" der Stadt.

