"Sushi in Suhl" ist eine charmante Komödie von Regisseur Carsten Fiebeler, die die Geschichte von einem Japaner erzählt, der in die thüringische Stadt Suhl zieht, um dort ein Sushi-Restaurant zu eröffnen. Der Film thematisiert die kulturellen Unterschiede und die Herausforderungen, die mit der Integration in eine neue Umgebung verbunden sind. Dabei entwickelt sich eine herzliche Beziehung zwischen dem Japaner und den Einheimischen, die geprägt ist von amüsanten Missverständnissen.



Wie aus dem Filmtitel hervorgeht, wurde der Film zu großen Teilen in der thüringischen Stadt Suhl gedreht. Als Kulisse für das Restaurant "Waffenschmied" fungierte das ehemalige Wirtshaus "Zur Wilhelmsburg" in Schmalkalden am Fuß des Schlosses. Weitere Kulissen boten die Alte Parteischule in Erfurt, die Kleinstädte Ziegenrück und Tabarz sowie ein nostalgisch eingerichteter Krämerladen in Ohrdruf.

