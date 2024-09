Bildrechte: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Kultur für Kids Herbstferien in Leipzig und Halle: Zehn tolle Tipps für Kinder

Hauptinhalt

10. September 2024, 04:00 Uhr

Im Herbst 2024 erwarten Kinder und Jugendliche in Leipzig und Halle einige Abenteuer, denn am 30. September starten die Herbstferien in Sachsen-Anhalt und am 7. Oktober in Sachsen. Die Ferienangebote reichen von spannenden Workshops rund ums Thema Archäologie im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle bis hin zu aufregenden Stadtführungen durch Leipzig bei Nacht. Hier finden Sie eine abwechslungsreiche Auswahl von kulturellen Tipps, Ausflugszielen und Veranstaltungen für Kinder in Sachsen und Sachsen-Anhalt – inklusive allen wichtigen Informationen zu Adressen, Terminen und Teilnahmegebühren.