Zentralinstallation der Ausstellung sind sieben menschengroße haitianische Voudou-Figuren, die "vorsichtshalber" in einem Käfig stehen. Diese modernen, teils geflügelten, bekrönten, versehrten und bewaffneten Figuren verkörpern Widerstand und Kampf und fordern dazu auf, gängige Vorstellungen von Voudou zu hinterfragen. Die Vorstellung dieser feurigen und kriegerischen Geistwesen geht zurück in die Zeit der Unabhängigkeitskämpfe gegen die französische Kolonialherrschaft (1791–1804).

Diese Vorstellung lebt in den ebenfalls seither bestehenden Geheimgesellschaften fort. In dem darüber schwebenden Neonschriftzug "Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer", einem Zitat nach einem Werk des spanischen Künstlers Francisco de Goya, spiegelt sich der Kampf zwischen rationalem und magisch-abergläubischem Denken wider.

Zum Gebäudeschutz gehört auch das Lieblingsstück des Museumsleiters Harald Meller: Die steinerne Axt von Halberstadt. Die hängt derzeit nicht im Dom, sondern in der Ausstellung in Halle. Die Axt entstand etwa 4.800 vor Christus und wurde ursprünglich zum Bäumespalten benutzt.

Harald Meller, Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle an der Saale

Schon immer interessierten sich die Menschen natürlich für das, was da kommt. Noch heute schauen selbsternannte Hellseher in Kugeln oder lesen das Schicksal eines Menschen in dessen Hand. Heute weniger verbreitet ist das so genannte Leberlesen. Dabei wurde die Beschaffenheit der Leber verstorbener Tiere, vor allem von Schafen, analysiert. Die Leberschau (griechisch: Hepatoskopie) war eine der meistverbreiteten Praktiken der Opferschau im antiken Orakelwesen. Heute gibt es sie nur noch in Asien.