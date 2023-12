In diesem Film werden die armen Geschwister Hänsel und Gretel im Thüringer Wald ausgesetzt und treffen dort auf die böse, kannibalistische Hexe – die sie zum Glück töten können, bevor sie ihnen etwas zu Leibe tut. Regisseurin Anne Wild hat sich eng an die Vorlage des Grimm'schen Märchens gehalten, die eigentlich für Kinder ungeeignet sein müsste – und auch diese sehenswerte Verfilmung ist für die Kleinsten weniger geeignet.



Gedreht wurde "Hänsel und Gretel" an zahlreichen Orten in Thüringen rund um den Thüringer Wald, so in Elgersburg, Friedrichroda, Georgenthal, Manebach, Mühlberg, Schnepfenthal und Tambach-Dietharz. Ortsansässige können während des Films also ein familiäres Städteraten machen und Nichtthüringer bekommen einen Einblick in die märchenhafte Schönheit des Bundeslandes.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer