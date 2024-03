Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkriche)

Herderplatz

99423 Weimar



Öffnungszeiten:

1. April bis 31. Oktober:

Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr

Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr



1. November bis 31. März:

Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr



Öffentliche Führungen:

Sommerhalbjahr:

Kirchenführung am Montag und Freitag um 17 Uhr

Turm- und Glockenführung am Dienstag um 17 Uhr

Altarführung am Samstag um 16 Uhr



Winterhalbjahr:

Kirchenführung am Montag und Freitag um 14 Uhr

Keine Turm- und Glockenführung

Altarführung am Samstag um 15 Uhr



Preise:

Führungen kosten 4 Euro pro Person, Schülerinnen und Schüler frei



Mehr Informationen finden Sie auf der Website.