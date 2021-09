Dass es selbst in Friedenszeiten nicht so einfach ist, Kulturgüter vor Diebstahl, Raub und Zerstörung zu schützen, zeigt sich nach 1945. Die Särge in der Fürstengruft werden zu DDR-Zeiten mehrfach geplündert. Als eine Silbertafel vom Grab der Herzogstochter Christiana von 1679 Anfang der 1990er-Jahre bei einer Kunstauktion in Stuttgart wieder auftaucht, schalten sich die Merseburger ein, indem sie auf die Herkunft verweisen und das Stück beschlagnahmen lassen: "Aber der Anbieter, eine Galerie, konnte den rechtmäßigen Besitz nachweisen." So zahlen die Merseburger noch einmal für ihr Eigentum, damit es nicht auf Nimmerwiedersehen verschwindet.

Domstiftsdirektor Holger Kunde in der Bischofskapelle Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So wie die beiden edlen Silberleuchter, die bis heute verlustig sind, obwohl Domarchivar Cottin zwei Dokumente vorliegen, wer sie mal "entnommen" hat. Demnach gehen sie 1967 an den Kreis Merseburg. In der Restaurierungsabteilung kommen sie nie an. Trotz Nachfrage werden sie nicht zurückgegeben. Dafür tauchen sie 2004 in einem Katalog zu einer Versteigerung in München wieder auf: "Tatsächlich hat die Domgemeinde bei dieser Auktion mitgesteigert. Allerdings ist sie überboten worden und so sind die Leuchter an einen unbekannten neuen Besitzer gegangen." Rausgeben müsse der sie nach geltender Rechtslage nicht. Denn: Was einmal bei einer Auktion versteigert worden ist, ist danach "saubere" Ware. Eine Art legal Enteignung.