30. Deutscher Mühlentag | 29. Mai 2023 Wo sich die Mühle in Sachsen-Anhalt dreht: 5 Empfehlungen für eine Familien-Tour

Spannende Begegnungen verspricht der Deutsche Mühlentag 2023 in Sachsen-Anhalt. In Plossig treffen Sie Menschen, die eine Mühle versetzten. In Brehna bei Halle zeigt die Müllersfamilie noch selbst das Erbstück, ebenso in Klein Quenstedt bei Halberstadt, wo es spezielle Führungen für Kinder durch die Wassermühle gibt. Auch in Abbenrode im Harz wird das alte Handwerk am Pfingstmontag groß gefeiert. Wer lieber selber in die Spur geht, könnte als Archäologe die Regensteinmühle bei Bad Blankenburg erwandern. Das sind unsere 5 Empfehlungen für einen Familienausflug mit den Service-Infos.