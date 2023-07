Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda

Ernst-Thälmann-Straße 4c

06537 Kelbra (Kyffhäuser)



Öffnungszeiten:

April bis Oktober: täglich von 10 bis 18 Uhr

November und März: täglich von 10 bis 16 Uhr



Eintritt:

Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 3 Euro

Familienkarte: 13 Euro

Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt



Barrierefreiheit:

Das Museumsgelände ist relativ flach und eben. Der Führungsweg besteht aus Kies und ist laut Museum auch mit dem Rollstuhl gut befahrbar. Um in das Innere der Ausstellungshäuser zu gelangen, wird jedoch Hilfe benötigt. Diese stellt das Museum nach Anmeldung zur Verfügung. Der Turm des Zangentors, der Belagerungsturm sowie die Wehrgänge des "Vorderwalls" und des "Hauptwalls" sind nur über Treppen zugänglich.



Sonderveranstaltungen (Auswahl):

- am 24. und 25. Juni findet das Mittsommer-Event "Pfalzschlacht!" mit Markt und dem Live Action-Rollenspiel einer mittelalterlichen Schlacht statt

- am 23. Juli können Sie in die Welt des mittelalterlichen Schreibens eintauchen, mit Gänsekiel und Pergament

- am 12. August ist das "Internationale Böllerschützentreffen"