31. Deutscher Mühlentag | 20. Mai 2024 Pfingsten in Sachsen-Anhalt: 10 Empfehlungen für den Mühlentag

16. Mai 2024, 11:55 Uhr

Spannende Entdeckungen und Begegnungen verspricht der Deutsche Mühlentag 2024 in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg ist die Düppler Mühle endlich wieder "unter der Haube". In Colbitz und Plossig treffen Sie Menschen, die eine ganze Mühle versetzt haben, in Brehna eine Müllersfamilie, die ihre Mühle schon seit 1845 betreibt. Tolle Angebote für Kinder gibt es in Klein Quenstedt bei Halberstadt. In Abbenrode im Harz erwarten Sie gleich mehrere Mühlen an einem Ort und Archäologie-Fans können die Regensteinmühle bei Blankenburg erforschen. 10 Tipps für einen Familienausflug am Pfingstmontag mit Service-Infos: