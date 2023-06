Die 36-jährige Sarkisian gehört in ihrer Heimat zu einer progressiven Theaterszene, die sich nach dem Euromaidan 2013/14, der Revolution der Würde, wie sie in der Ukraine genannt wird, vom klassischen Theater emanzipiert hat. Als Ergebnis der Bewegung hätten sich viele unabhängige Theaterinitiativen wie das Theatre of Playwrights gegründet, erklärt Sarkisian. "Auch als eine Art Gegenreaktion zu den großen Staatstheatern, die bis dahin das Monopol innehatten, was die Auswahl der Texte betraf, die auf die Bühne gebracht wurden. Damit wurde ein Prozess in Gang gesetzt, mit dem dieses Monopol aufgebrochen wurde und sich neue, progressive künstlerische Gruppen und Ansätze etablieren konnten." Eine Performance des ukrainischen Kollektivs "Bliadski Circus Queebaret", das im Exil aktiv ist. Bildrechte: Oleksil Tovpyha

"Theater of Playwrights" im Exil aktiv

Das besagte "Theatre of Playwrights", ein Kollektiv von 20 ukrainischen Dramatikerinnen und Dramatikern, stand bereits in den Startlöchern, um am 12. März 2022 ein eigenes Theater in Kiew zu eröffnen. Der russische Angriffskrieg beendete diese Pläne jäh.