Nasrin ist laut und taff. Das muss sie als Türsteherin in Berlin natürlich auch sein. Es ist für sie aber auch eine Strategie, mit den Widrigkeiten und Herausforderungen des Lebens umzugehen: Nur mit Mühe konnte sie als Kind mit ihrer Familie aus dem krisengeschüttelten Iran fliehen. In Lübeck wuchs sie auf zwischen einer überforderten Mutter und den Anfeindungen ihrer Umwelt. Doch bei den neuen Herausforderungen hilft Nasrins abgebrühte Art nicht: Ihre Schwester Nushin ist gestorben und nun muss Nasrin sich über ihre Nichte Parvin kümmern. Monique Hamelmann bringt den Roman "Ministerium der Träume" von Hengameh Yaghoobifarah auf die Bühne des Dresdner Staatsschauspiels. Dabei arbeitet sie der Vorlage folgend das generationsübergreifende Schweigen und die gesellschaftlichen Verstrickungen auf. Die Kritikerin Friederike Partzsch ist in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" vor allem von der schauspielerischen Leistung mit allen Zwischentönen überzeugt. Bildrechte: Sebastian Hoppe

Weitere Informationen "Ministerium der Träume" nach Hengameh Yaghoobifarah



Adresse:

Kleines Haus

Glacisstraße 28

01099 Dresden



Dauer: 120 Minuten, keine Pause



Termine:

24. April 2024, 20 Uhr

Da geht noch etwas mehr, wir alle können noch etwas besser werden. Über den Selbstoptimierungswahn ist in den vergangenen Jahren schon viel diskutiert worden. Meistens äußert er sich in einer Mitgliedschaft im Fitnessclub oder in Gymnastik-Gruppen. So müht sich auch die Radebeuler Tanzcompagnie am Beginn von "Glück Wunsch" mit zahlreichen Gymnastikbällen. Der Weg zu einem besseren und schöneren Leben scheint nicht leicht zu sein. Eine andere Gestalt kämpft sich auf einem Laufband ab. Doch schon deutet sich in einem Duett an, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Erneut beschäftigt sich das Ensemble rund um Natalie Wagner mit dem Thema Gemeinschaft und Selbstentfaltung. Dabei ist das Tanzstück von viel leichtem Humor geprägt. In der "Sächsischen Zeitung" zeigt sich der Kritiker Rico Stehfest überzeugt vom Abend: "Im Zusammenwirken der geschmeidigen Dramaturgie mit der punktuell variierten Musik von Sascha Mock hat die Leiterin des Ensembles Natalie Wagner hier gemeinsam mit ihren Tänzerinnen und Tänzern eine sensible Arbeit geschaffen, die nicht den breiten Markt der 'Ratgeberliteratur' bedient, sondern auf eigene Weise zeigt: Ein besseres Leben ist möglich. Das Glück, nach dem wir uns sehnen, liegt in uns selbst." Bildrechte: Julius Zimmermann

Weitere Informationen "Glück Wunsch"

Tanztheater von Natalie Wagner



Adresse:

Landesbühnen Sachsen

Meißner Straße 152

01445 Radebeul



Termine:

6. April 2024, 19:30 Uhr

26. April 2024, 20 Uhr

Das Figurentheater-Duo Wilde und Vogel aus Leipzig hatte schon immer eine Vorliebe für das Lyrische und Poetische. Das zeigt sich besonders an ihrer Adaption der Alice-Geschichten von Lewis Carroll. Statt die Bücher mit Puppen nachzuerzählen, konzentrieren sich die Künstler auf die eigensinnigen Gedichte, die der englische Autor in seine Romane eingebunden hat. "Songs for Alice" wird so genau das, wonach es klingt: ein Liederreigen, zu denen Michael Vogel mit seinen Figuren Bilder schafft. Er lässt die berühmte Grinsekatze auftreten und verwandelt Flamingos in Cricketschläger. Der Kritiker Tim Sandweg ist in "Die deutsche Bühne" fasziniert von dem Zusammenspiel. Seit mehr als zehn Jahren spielen Wilde und Vogel dieses Stück. Im April sind sie damit zu Gast im Societaetstheater.

Weitere Informationen "Songs for Alice" mit Texten von Lewis Carroll



Adresse:

Societaetstheater

An der Dreikönigskirche 1a

01097 Dresden



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



Termine:

6. April 2024, 20 Uhr

7. April 2024, 18 Uhr

Er ist vielleicht einer der berühmtesten Kinder der Lausitz: Gotthold Ephraim Lessing. Noch heute gehören Stücke wie "Minna von Barnhelm" zum Schulstoff. Das Gerhart-Hauptmann-Theater hat auch bewiesen, warum das Drama auch immer noch seinen Wert hat. Das meint zumindest die Kritiker Ines Eitler in der "Sächsischen Zeitung". Zugegeben, die Handlung wirkt altertümlich und trist: von Tellheim kehrt verarmt aus dem Krieg zurück. Da er sich selbst nicht mehr als gute Partie betrachtet, will er sich von seiner Verlobten Minna trennen. Die will das trotz aller Intrigen nicht zulassen. "Für die Inszenierung des tragikomischen Hin und Her zwischen großer Liebe, Zweifeln und moralischen Skrupeln ist Latchinian in Zittau auf ein Team getroffen, das großes komödiantisches Potenzial und sichtlich Spaß daran hat, dieses Stück zu spielen", so Eitler. Die Fassung in Zittau setzt nämlich ganz auf das Lustspiel und bringt die Vorlage in eine Form, die Tempo ermöglicht, ohne Lessings Sprache zu verleugnen. Bildrechte: Pawel Sosnowski

Weitere Informationen "Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück" von Gotthold Ephraim Lessing



Adresse:

Gerhart-Hauptmann-Theater

Theaterring 12

02763 Zittau



Dauer: 160 Minuten, eine Pause



Termine:

12. April 2024, 19:30 Uhr

Eigentlich hätte diese Inszenierung schon 2020 gezeigt werden sollen. Umso mehr ist es eine Überraschung, dass alle Beteiligten auch nach der Hochphase der Pandemie immer noch Lust hatten, "Das schlaue Gretchen" mit der Musik von Martin Smolka in Dresden zu spielen. Und diese Lust ist der Inszenierung anzumerken. Die Geschichte basiert auf dem Grimm-Märchen "Die kluge Bauerntochter", die scheinbar unmögliche Rätsel mit unvergleichlicher Schläue löst. Der tschechische Komponist Smolka hat dafür eine sehr kleinteilige Musik komponiert, die selbst viele Interpretationen offen lässt. Regisseurin Andrea Kramer zeigt die Geschichte als ein Spiel von Freunden und so hüpfen die fünf Ensemble-Mitglieder mit wunderbarer Energie über die Bühne – ein großer Spaß. Bildrechte: Ludwig Olah

Weitere Informationen "Das schlaue Gretchen"

Kinderoper von Martin Smolka und Klaus Angermann



Adresse:

Semper Zwei

Theaterplatz 2

01067 Dresden



Dauer: 50 Minuten



Termine:

18. April 2024, 11 Uhr

19. April 2024, 11 Uhr

20. April 2024, 14 Uhr

21. April 2024, 16 Uhr

23. April 2024, 11 Uhr

24. April 2024, 11 Uhr

26. April 2024, 11 Uhr

29. April 2024, 11 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren holt das Festival Off Europa internationales Theater nach Sachsen. Lange Zeit konzentrierte es sich dabei immer wieder auf einzelne europäische Länder, meistens solche, die nicht als Theaterländer bekannt sind – daher das Off im Titel. Auch die eingeladenen Stücke finden eher auf kleinen, abseitigen Bühnen statt. Nach der "Nabelschau" im vergangenen Jahr wird der Blick 2024 geweitet und auf dem Programm stehen unter anderem Stücke aus Ungarn, Tschechien oder England. Inhaltlich geht es um eine Auseinandersetzung mit der Zukunft: Was haben wir zu befürchten, wie können wir zusammenleben und welche utopischen Kräfte können wir entwickeln? In Dresden kommen Betroffene von Hatespeech zu Wort. Ein Tanzstück feiert den Kreislauf des Lebens, ein anderes zeigt ein Wesen zwischen Mensch und Maschine. Ein Schauspiel mit Puppen lässt den Ernstfall einer Nuklearkatastrophe erleben.