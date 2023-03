Früher Landschaftspark, heute ein Ruheforst, in dem Waldbestattungen stattfinden: Der Harbker Wald liegt an der Grenze zu Niedersachsen in der Nähe von Helmstedt und grenzt direkt an den Harbker Schlosspark. Allein der 2019 sanierte Ruinenturm ist einen Besuch wert. Zudem strahlt der historisch bedeutsame Wald Ruhe und die Kraft der Natur aus. Zeit zum Besinnen.