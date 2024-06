Bildrechte: MDR/André Plaul

In den Zwanzigerjahren ist Magdeburg in Sachen Bau in Richtung Moderne gegangen. Inspiriert vom Bauhaus, ist im Stadtpark bis heute der nach seinem Erfinder benannte Albin-Müller-Turm erhalten. Das Werk aus Stahl, Beton und Glas ragt 61 Meter in die Höhe. Besucher haben die Wahl zwischen 252 Stufen oder einem Fahrstuhl. Damit ist die Aussichtsplattform in 45 Metern Höhe auch barrierefrei erreichbar.



Kosten: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro

Öffnungszeiten: April bis Oktober und dienstags bis sonntags ab Vormittag – zusätzlich 1x im Jahr nachts

ÖPNV: Haltestelle Stadthalle

