Unterhalb des Marktplatzes lässt sich ein besonderer Schauplatz der DDR-Geschichte betrachten. Am 17. Juni 1953 protestierten unter anderem am Hallmarkt friedlich Zehntausende für freie Wahlen. Denn Halle war eines der Zentren des DDR-weiten Aufstandes und auch einer der wenigen Orte, an denen eine Gefangenenbefreiung erfolgreich war.



Noch weiter historisch zurückgeblickt war der Hallmarkt ehemaliges Zentrum der Salzgewinnung und damit Heimat der Salzarbeiter, früher "Halloren" genannt. Am höhergelegenen Marktplatz wohnten die Hallenser, die frühen Händler der Stadt, und die "Hallunken" waren die Bewohner der verrufenen Vorstadt Glaucha. Auch heutzutage benennen sich Halles Einwohner*innen mit ironischen Untertönen untereinander noch in diesen Kategorien, um sich als heimisch oder zugezogen einzuordnen.



Ein weiteres Highlight am Hallmarkt ist der Göbelbrunnen, errichtet von Bernd Göbel, mit zahlreichen Figuren der halleschen Stadtgeschichte. Zum Beispiel ist dort Ludwig der Springer dargestellt, vermutlich einer der Erbauer der Wartburg und berühmt geworden, weil er angeblich der Gefangenschaft in der Burg Giebichenstein durch einen gekonnten Sprung in die Saale entkommen ist.