Sieben Kilometer südlich von Salzwedel liegt Kloster Dambeck, die einzig vollständig erhaltene Klosteranlage in der Altmark. Das Kloster feiert 2024 sein 800-jähriges Bestehen: 1224 wurde es als Nonnenkloster gegründet, nach einer wechselvollen Geschichte leben heute Benediktiner-Mönche in der historischen Anlage aus Backstein. Deren Mittelpunkt bildet die Klosterkirche, die rund um die Uhr geöffnet ist. Die ehemalige Propstei wurde wie die gesamte Anlage in den vergangenen Jahren umfassend restauriert und wird heute als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum genutzt. Neben der ehemaligen Pilgerherberge, dem Hospital und einem Taubenturm gibt es auf dem Gelände einen Bibelgarten, der zum Verweilen und Besinnen einlädt.