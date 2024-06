Bildrechte: Colourbox.de

Kulturelle Empfehlungen Sommer 2024: Ferien-Tipps für Kinder in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

11. Juni 2024, 17:31 Uhr

Die Sommerferien stehen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor der Tür. Kinder können in den sechs Ferienwochen bei schönem Wetter nicht nur Eis essen, sondern auch Kultur erleben: Basteln im Bauhaus-Museum Weimar, Open-Air-Theater in Schönebeck, Kunstwerke aus LEGO bauen im Grassi Museum Leipzig oder Rätsel mit Sherlock Holmes lösen in der Stadtbibliothek Zwickau. Unsere Tipps für Sommerferien 2024 – mit allen wichtigen Infos zu Terminen und Adressen.