Kulturelle Empfehlungen Sommerferien 2024: Tipps für Kinder in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

24. Juli 2024, 11:41 Uhr

Die Sommerferien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen neigen sich langsam dem Ende zu. Etwas Zeit bleibt aber noch für das ein oder andere Abenteuer: Ob Basteln im Bauhaus-Museum Weimar, Theater unter freiem Himmel in Schönebeck, Kunstwerke aus LEGO im Grassi Museum Leipzig bestaunen oder Rätselspaß mit Sherlock Holmes in Zwickau erleben: Das und mehr sind unsere Top-Tipps für erlebnisreiche Sommerferien 2024 – mit allen wichtigen Infos zu Terminen und Adressen.