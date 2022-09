Ausflugstipps Von Bergbau bis Bauernhof: Sachsens schönste Freilichtmuseen

Hauptinhalt

Für Familien mit Kindern ist ein Ausflug ins Freilichtmuseum ideal, denn hier lässt sich Geschichte anschaulich entdecken. Von mittelalterlichen Bergbaudörfern im Erzgebirge über Bauernhöfe vergangener Jahrhunderte im Vogtland bis hin zu Tagebau-Baggern aus dem Leipziger Neuseenland ist dort Vieles zu sehen, was das Leben in Sachsen in früheren Zeiten ausgemacht hat. Das sind unsere Tipps.