Eine der beeindruckendsten Klosteranlagen Sachsens ist das 1192 gegründete Kloster Buch bei Leisnig. Eingebettet in die malerische Landschaft an der Freiberger Mulde, erzählt es von der reichen klösterlichen Tradition des Mittelalters. Die liebevoll restaurierten Gebäude, wie die einstige Klosterkirche und das imposante Abtshaus, laden zum Entdecken ein. In Verbindung mit einer Wanderung an der Mulde lässt sich das Kloster als perfektes Zwischenziel entdecken und sorgt mit dem Klostercafé auch für die kleine Stärkung zwischendurch.

Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Michael Nitzschke