Dem berühmtesten Maler der Romantik nähern sich auch spannende Filme und Dokus in der ARD Mediathek, sie gehen auf Spurensuche in der Geburtsstadt Greifswald oder der Sächsischen Schweiz, zu Wort kommen Künstlerinnen und Künstler, die er inspiriert hat, analysiert wird seine Maltechnik wie auch seine dramatischen Lebensumstände beleuchtet werden. Nicht zuletzt geht es darum zu ergründen, was uns an dem Superstar der Romantik gerade heute so fasziniert – etwa im Gespräch mit Schriftsteller Florian Illies, der zuletzt den Bestseller "Zauber der Stille" über CDF geschrieben hat.