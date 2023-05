Die Semperoper in Dresden bietet eine sogenannte Schwerhörigenanlage an, die eine individuelle Versorgung ermöglicht. Hierbei wird ein Stereosignal erzeugt, das durch die Aufbereitung verschiedener Mikrofonsignale im Bühnen- und Saalbereich entsteht. Das Stereosignal kann per Funkübertragung im gesamten Saalbereich übertragen werden. Für die Nutzung stehen Taschenempfänger mit Kopfhörern, einer Induktionsschleife oder einem Induktionsplättchen zur Verfügung, die gegen eine Nutzungsgebühr von 3 Euro an der Garderobe ausgeliehen werden können. So können auch Schwerhörige die Aufführungen in der Semperoper in vollem Klang genießen.