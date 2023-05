Das Museum der bildenden Künste in Leipzig konzentriert sich in seiner Sammlung auf die Romantik und die Moderne nach 1950. Im zweiten Stock gibt es zahlreiche Werke beispielsweise von Max Klinger oder Caspar David Friedrich. Im oberen Stockwerk sind Arbeiten von Leipziger Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR-Zeit und danach versammelt. Das Bildermuseum versucht, Inklusion in allen Bereichen mitzudenken. Dafür gibt es gleich im Eingangsbereich verschiedene Orientierungspunkte, wie einen Lageplan zum Abtasten. Dort sind auch die "MdbK [hubs]" – so nennt das Museum die Stationen vor ausgewählten Bildern, die für verschiedene Bedürfnisse Informationen bieten. So gibt es Tastreliefs, die den Bildaufbau nachspüren lassen und eine Bildbeschreibung im Hörformat. Für Sonderausstellungen bietet das Museum zudem regelmäßig Führungen an, die sich speziell an Menschen mit Sehbehinderungen richten, um die Ausstellungen zu erkunden.

Am Museum der bildenden Künste Leipzig ermöglichen Tastreliefs, den Bildaufbau von Kunstwerken nachzuspüren. Bildrechte: Katharina Blach