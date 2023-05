Die geschichtsträchtige Wartburg in Eisenach bietet individuell abgestimmte Angebote für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an. Informationen dazu gibt es auf der Website auch in Leichter Sprache.

Von der Klassik Stiftung gibt es für das Bauhaus-Museum in Weimar, das Museum "Neues Weimar", das Haus Am Horn und das Nietzsche-Archiv Audiotouren in Einfacher Sprache. Einen umfangreichen Audioguide in Leichter Sprache hat das Weimarer Museum für Ur- und Frühgeschichte. Für das Schloss Friedenstein in Gotha gibt es einen Museumsführer, der in Leichter Sprache durch die Bereiche und Inhalte leitet. Bildrechte: IMAGO / Norbert Neetz

Bis 2. November 2023 ist in der Weimarer Universitätsgalerie die Ausstellung "Power House" zu sehen, für die Ausstellungstexte und Informationen in Einfacher Sprache bereitliegen.

Schloss Friedenstein in Gotha bietet seinen Museumsführer in Leichter Sprache an. Von der Thüringer Tourismus GmbH gibt es außerdem einen Online-Führer zu "Ausflugstipps in Thüringen" in Leichter Sprache.

Vom Verein Lebenshilfe Thüringen gibt es immer wieder Angebote mit Führungen und Stadtspaziergängen. So gibt es in Erfurt einen inklusiven Stadtspaziergang auf den Spuren der jüdischen Familien Cars und Cohn. Dieser findet am 16. und 17. Juni 2023, sowie am 29. und 30. September 2023, jeweils von 11 bis 13 Uhr, statt. Treffpunkt für die Stadtführung ist der Fischmarkt in Erfurt (vor der Kunsthalle).