27. Juni 2024, 15:28 Uhr

Unter dem Motto "Einfach (um)bauen" öffnen zum Tag der Architektur am 29. und 30. Juni 2024 besondere Bauwerke und -projekte für Besucher. Doch zahlreiche Architektur-Highlights in Thüringen können das ganze Jahr über besichtigt werden – von der Krämerbrücke in Erfurt über das Bauhaus-Musterhaus "Haus am Horn" in Weimar, das KuK in Gera bis zum Eiermannbau in Apolda. Diese Übersicht stellt zehn einzigartige Bauwerke vor – inklusive Serviceinformationen wie Öffnungszeiten und Adressen.