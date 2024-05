Das neue Museum zeigt nach eigenen Angaben die gesamteuropäische Dimension der NS-Zwangsarbeit in über 60 dokumentarisch sowie fotografisch aufbereiteten Fallgeschichten. Im Fokus stünden besonders die Beziehungen zwischen Deutschen und Zwangsarbeitenden. Auch die Frage nach den Handlungsspielräumen von Beteiligten werde gestellt, wie das Museum auf seiner Website ankündigt. Ebenso sei der Umgang mit Zwangsarbeit in der DDR und der Bundesrepublik früher wie heute Thema.

Mit der Eröffnung des Museums im Stadtzentrum wolle die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora nach eigenen Angaben ihre Arbeit "in die Stadt Weimar, mitten in die Gesellschaft" tragen. Das Museum gehe im Kern auf eine internationale Wanderausstellung zur Zwangsarbeit im NS zurück, die von der Stiftung Buchenwald erarbeitet worden und erstmals 2010 im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen war.