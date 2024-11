In Sonneberg können Kinder in der Adventszeit dem Weihnachtsmann in seiner Werkstatt über die Schulter schauen. Kombiniert wird dieses Erlebnis mit einer Audioführung durch die Stadt, die auf dem Bahnhofsvorplatz beginnt und am Deutschen Spielzeugmuseum endet. Die Route führt an verschiedenen geschmückten Stationen vorbei, an denen mit Hilfe von QR-Codes Geschichten gehört werden können. An einer Poststation können Kinder ihre Wunschzettel an den Weihnachtsmann abgeben, an einer Verpackungsstation können Geschenke schön verpackt werden. Auch der frisch restaurierte Schlitten des Weihnachtsmannes wird auf der Route ausgestellt sein.