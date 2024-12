Bildrechte: imago images / fossiphoto



14. Dezember 2024, 04:00 Uhr

Große Weihnachtsmärkte sind Ihnen zu voll und hektisch? Dann sind unsere Geheimtipps für kleine, zauberhafte Märkte und Orte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Advent genau das Richtige für Sie – ob Burg, Schloss, beim Winzer, in historischen Höfen oder alten Bergwerksstollen. Neben Tipps für gemütliche Ausflüge mit der Familie finden Sie in unserer Übersicht auch Empfehlungen für Bücher, Tipps für Kinder und einen Besuch im Theater – wir wünschen eine gute Zeit!