Als Bächlein nimmt sie ihren Lauf durch Thüringen nach Sachsen-Anhalt und mündet bei Naumburg in die Saale. Bis dahin schlängelt sich die Unstrut vorbei an Landschaften, plätschert zwischen Ackerbürgerstädtchen Mitteldeutschlands, schmiegt sich an die Wände von jahrhundertealten Fachwerkhäusern, umfließt Mühlen, raunt in Buchenwäldern und reicht in Ufernähe ganz nah an zauberhaften Orchideenwiesen und Weinterrassen heran. Ein Fluss durchzieht eine Landschaft deutscher Geschichte.