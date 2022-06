Adresse:



Friedensallee 4A

36448 Bad Liebenstein



Öffnungszeiten:

Mai bis September täglich 10 bis 18 Uhr

Oktober bis April an Wochenenden und Feiertagen 10 bis 16 Uhr bei guter Sicht



In der Nähe: Spielplatz, Falknerei am Rennsteig und Tierpark Liebenstein



Unter der Woche kann der Landschaftspark Altenstein mit dem Auto besucht und oben geparkt werden. Am Wochenende wird ein kostenpflichtiger Shuttle-Service angeboten, um auf die Anlage zu gelangen. Mehr Infos gibt es hier.



Die Touri-Information Liebenstein sendet Wanderbroschüren an Interessierte per Mail.