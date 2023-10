Hier vermischen sich die Grenzen von Bildender Kunst und Urban Art: "Rebel Art" bemalt Fassaden in und um Chemnitz, rebelliert, so heißt es auf der Facebook-Seite, gegen Monotonie und Betongrau und führt auf diese Weise die Tradition des gemeinschaftlichen Arbeitens fort. Um Gründer Guido Günther hat sich ein Kollektiv von mehr als 30 Leuten versammelt, die keine Leinwände bemalen, sondern Mauern.



Zum engsten Stamm gehören Guido Günther, Mark Esche, Simon Rosenow, Martin Tretner, Tino Schneider und eine Größe der Chemnitzer Kunstlandschaft: Dagmar Ranft-Schinke, einst Mitglied der legendären Gruppe Clara Mosch. "Rebel Art" ins Leben gerufen, hat Guido Günther 2003 als Einzelkämpfer, seit 2015 besteht das Kollektiv in seiner jetzigen Form. Eine gleichnamige Galerie gehört auch dazu, mit Sitz auf der Chemnitzer Brühl – einer alten Ladenmeile, die durch Galerien, Cafés und Einzelhandel peu à peu wiederbelebt wird.



Chemnitz habe in den vergangenen Jahren viel Toleranz bewiesen für Urban Art und Kunst im öffentlichen Raum, sagt Günther. Deswegen wolle er auch nicht weg. Stadt und Szene sind klein und überschaubar, mit einer Fülle an kreativem Raum. Für ihn ein klarer Vorteil: "In Chemnitz kennt jeder jeden. Wenn du was gut machst, dann wissen das auch alle." Chemnitz, sagt er, sei eine Stadt der Möglichkeiten. Gerade arbeitet die Gruppe an einer Dauerausstellung im alten Umspannwerk Etzdorf im Striegistal.