Ausstellung blickt mit Kunst in kontaminierte Zukunft

Dieser "Kultraum" ist wiederum zum finnischen Atomendlager Onkalo hin ausgerichtet. Wer einen Blick hineinwerfen will, wird gebeten, vor dem Betreten die Schuhe auszuziehen. Drinnen empfängt einen in diffuser Dunkelheit eine sphärische Frauenstimme, der man am besten auf einer Matratze lauschen kann, um dabei auf eine Skulptur aus Klosettbecken zu schauen. In der Ausstellung "Mein letzter Wille" in den Kunstsammlungen Chemnitz ist auch der Künstler Mohamed Bourouissa vertreten. Bildrechte: Mohamed Bourouissa 2023

Sara Ancelle Schönfeld überrascht bei einem ersten Rundgang mit der Information, dass es ich hierbei um eine zwar heitere, aber dennoch ernst gemeinte Auseinandersetzung mit der Thematik der Atommüllentsorgung handelt, dessen Halbwertzeit jedes menschliche Ermessen eines letzten Willens ins Unermessliche treibt.

Kunstsammlungen präsentieren persönliche Arbeiten

Zeitlich näher, nämlich ganz in der Gegenwart verortet, ist die Problematik, die den niederländischen Künstler Erik van Lieshout zu einer sehr persönlichen Video-Arbeit inspiriert hat.

Sein Vater, zu dem er offenbar sehr lange keinen Kontakt mehr hatte, ging es im vergangenen Jahr so schlecht, dass er sich entschloss, eine Reihe von Bildern seines Sohnes, die noch in seiner Wohnung hingen, ohne dessen Einwilligung an Freunde und Bekannte zu verschenken.

Was dem Sohn so nicht gefiel und wieder in Kontakt zu seinem Vater brachte, dem es inzwischen zum Glück wieder besser geht. Man kam und kommt sich wieder näher, nur der Erbschaftsstreit ist offenbar noch nicht aus der Welt. Zu sehen in Chemnitz: Tobias Zielony blickt in einem Bildessay zurück auf intensive Augenblicke seit seiner Kindheit. Bildrechte: Tobias Zielony

Chemnitzer Ausstellung über Tod und künstlerisches Vermächtnis

Interessant ist auch der Ansatz der Arbeit von Liesbeth und Angelique Raeven. Die beiden Zwillingsschwestern haben sich in der Voraussicht, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am gleichen Tag sterben werden, in der Roboterpuppe Annelies vereint. Als einen tröstlichen Doppelgänger für den Tag, wenn eine der beiden echten Schwestern mal nicht mehr sein wird. Und eine, im Endeffekt, die beiden überlebende unsterbliche Kunstfigur.

Der letzte Wille mit Hilfe Künstlicher Intelligenz

In einer minimalistischen Arbeit von Cesare Pieroiusti, wird die Thematik mit Hilfe geheimnisvoller künstlicher Intelligenzen bis zum letzten Atemzug und noch darüber hinaus ausgereizt. In der Ausstellung präsentiert der Italiener ein leeres weißes Blatt, dass man kostenlos auch bei ihm ordern kann.