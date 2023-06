Die Ausstellung "Halle am Meer" ist mit exklusiven Werken von 60 Leihgebern gewiss der Höhepunkt der bisherigen Bemühungen, die "Hallesche Schule" gebührend zu würdigen. Bilder von Meer und Strand gehören zu ihren besten Werken, häufig still und melancholisch in stimmigen Brauntönen gehalten. Das besondere Verhältnis zwischen den Künstlern aus der "Stadt im Chemiedreieck" und ihrem Sehnsuchtsort Ahrenshoop hält danach freilich an. Jedes Fisch-Stillleben kann politisch aufgeladen sein, der Strand – in der DDR auch Grenzregime – wird oft zur politischen Landschaft.

Dazu sagt Kurator Paul Kaiser: "Moritz Götze ist in gewisser Weise der Phänotyp dieser dritten Generation, der Kindergeneration der zweiten Welle, die in den 60er-Jahren in Ahrenshoop Fuß fassten, und er ist in gewisser Weise auch der Historiograph dieser ganzen Entwicklung. In seinem Triptychon, das wir hier zeigen, bündelt er all die Erfahrungen, die Künstlerkollegen aus Halle nach 1945 in Ahrenshoop gemacht haben, in einem wunderbaren Bild, und er sieht diesen Ort Ahrenshoop als einen Parallelort der halleschen Künstlerexistenz."