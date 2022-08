Über Stefan Richter Stefan Richter wurde 1985 in Berlin geboren. Schon als Kind und Jugendlicher interessierte er sich für Stoffe und Mode – und machte nach der Schule zunächst eine Ausbildung zum Modedesigner am Berufsausbildungszentrum Lette Verein in Berlin. Von der Mode fand Richter seinen Weg in die Kunst. 2016 begann er sein Studium der Textilen Künste und Malerei an der Burg Giebichenstein in Halle. 2022 hat er es mit seiner Diplomarbeit "A. Room" abgeschlossen.