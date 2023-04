Das NationalparkZentrum Sächsische Schweiz in Bad Schandau ist kein klassisches Naturkundemuseum, sondern wird von der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt betrieben und informiert am Rande des Nationalparks über die Sächsische Schweiz und ihre Naturschätze.

Das Zentrum ist in einem ehemaligen Kino aus den 50er-Jahren untergebracht, was auch in den Aufbau der Ausstellung eingeflossen ist. Es gibt sieben thematische Bühnen, die einzelne Aspekte des Nationalparks beleuchten. Außerdem steht am Ende des Ausstellungsrundgangs ein Film, der die Ziele des Nationalparks für Kinder altersgerecht aufbereitet und ihnen Verhaltensregeln im Umgang mit der Natur erklärt.