Ausstellung Fotos zeigen jüdisches Leben in Leipzig vor 100 Jahren

Im Foyer des Kroch-Hochhauses in Leipzig ist an diesem Dienstagnachmittag einiges los: Rund 60 Menschen sind gekommen, um die kleine Werkschau zum Archiv des Leipziger Fotografen Abram Mittelmann zu sehen, die heute hier eröffnet wird.

Mittelmann betrieb in den 1920er- und 30er-Jahren in Leipzig ein Fotoatelier, bevor er vor den Nationalsozialisten fliehen musste und schließlich ermordet wurde. Genau hier im Kroch-Hochhaus, das heute das ägyptische Museum beherbergt, waren bereits im Jahr 1988 einige Bilder der Sammlung im Zuge der Ausstellung "Juden in Leipzig" zu sehen. Die Erbin des Archivs, Mittelmanns Enkelin Nadja Vergne, ist für die Werkschau extra aus Frankreich angereist.