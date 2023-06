An elf Themenstationen wird dieser Auftakt des Terrors geschildert – Aufsteller mit Bildern, Zeitzeugenberichten und erklärenden Texten. Es geht um die provisorischen Haftorte, darum, wer das Kommando dort hatte bzw. wer die Häftlinge bewachte, und wie sie zum Teil brutal misshandelt wurden in diesem faktisch rechtsfreien Raum.

Die Museologin Regina Thiede von Schloss Colditz hat anhand von Quellen versucht zu rekonstruieren, was in der KZ-Zeit passiert ist. Dabei ist sie auch auf eine von Handwerkern hinterlassene Baunachricht gestoßen: eine Schieferplatte, in die ein Dachdecker folgende Nachricht geritzt hat: "Am 4. Juli 1933 waren sehr viele Kummunisten im Schloß eingesperrt im Fürstenhaus & Kirchenhaus Heil Hitler". Diese Schiefertafel hat Regina Thiede für die Schau in Colditz beigesteuert.